サバシスターが、新曲「君が笑うほど夢中に夏っ！」を6月26日に配信リリースすることを発表した。同曲は6月下旬から展開予定のシーブリーズの新CMの為に書き下ろした新曲で、夏ならではの高揚感や夏を謳歌しようと意気込むワクワクを詰め込んだ、爽やかでポジティブなアッパーチューンだという。なお、既に各地のフェスやイベントに出演した際に一足先にライブでも披露しているナンバーだ。ジャケット写真さらに、9月から新企画と