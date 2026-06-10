2026年8月8日（土）・9日（日）・10日（月）・11日（火・祝）に国営ひたち海浜公園にて4日連続で開催する＜LuckyFes’26＞のタイムテーブルが発表された。DAY1は小中学生に人気のしなこから、かわいいが溢れるFRUITS ZIPPER、2年連続トリを飾ったNEWS、夏の代名詞のTUBEなどが出演。DAY2はK-POPガールズグループILLITやK-POP×J-POPが魅力のNiziU、世界のフェスを席巻するBABYMETALなどが初出演。DAY3はメジャーデビューを果たした