くりぃむしちゅー上田晋也（56）が9日、日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜午前0時9分）にMCとして出演。過去にしんどかったことについて番組名を明かして独白した。この日は「ルッキズム」がメーンテーマ。出演者のルッキズムに関することで辛かった思い出トークをしている状況で、上田が口を開いた。「そういう意味で言うと」と話し始めた上田は「芸人になって、ルックスいじられてなんぼぐらいの時期があったんだ