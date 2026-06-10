コーヒーは「脂肪燃焼を助ける」というイメージもあれば「飲み過ぎると太る」というイメージもあるように、相反する印象を持たれがちです。実際には、飲み方やタイミング、体質によって体への影響は大きく変わります。ダイエットとの関係を整理し、正しい付き合い方を高石内科循環器クリニック院長の高石博史先生に解説してもらいました。 ※2025年10月取材。 監修医師：高石 博史（高石内科