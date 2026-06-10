大学の写真部の部室からカメラやレンズなどを盗んだとして、会社員の男が逮捕されました。警視庁によりますと、奥島俊明容疑者は今年4月、神奈川県川崎市にある大学の敷地内に侵入し、写真部の部室から一眼レフカメラ1台とレンズ2つ、あわせて24万8000円相当を盗んだ疑いがもたれています。奥島容疑者は、東京・世田谷区の大学に侵入したとしてすでに逮捕されていて、その後の捜査で今回の事件への関与が浮上しました。調べに対し