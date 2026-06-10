『未知との遭遇』や『E.T.』、『ジュラシック・パーク』など数々の名作を世に送り出してきた映画界の巨匠、スティーヴン・スピルバーグの最新作『ディスクロージャー・デイ』のプレミアイベントが現地時間8日、米・ニューヨークのリンカーン・センター内にあるデイヴィッド・H・コーク劇場で開催された。【画像】NYプレミアイベントに出席したスティーヴン・スピルバーグ監督本作は、「もし人類が宇宙で孤独ではないと証明され