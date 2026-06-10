脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「人生の中で吹く突然の嵐のように」を公開した。動画では、日々のルーティンに「例外」を設けることの重要性について、自身の見解を語っている。 毎日決まった習慣をこなすことは大切である一方で、時には瞬発的な思いつきやひらめきで行動してみることも重要だと茂木氏は切り出す。しかし、「ルーティンを変えることを毎日やってたら、それはルーティン