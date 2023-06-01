【ちび丸1EX-1 ちび丸艦隊 大和 特別仕様(エフェクトパーツ付き)】 6月10日 出荷開始 価格：3,300円 フジミ模型は、プラモデル「ちび丸1EX-1 ちび丸艦隊 大和 特別仕様(エフェクトパーツ付き)」の出荷を6月10日に開始する。価格は3,300円。 本製品は、「ちび丸艦隊 大和」に臨場感あふれるエフェクトパーツを追加した特別仕様。洋上モデルを再現できる部品構