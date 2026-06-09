タレントの片岡鶴太郎（71）が、珍しい着こなしを披露し、「鶴太郎さんならでは」「かっこいい通り越して美しい」などの反響を呼んでいる。【映像】“体重45kg”片岡鶴太郎の最新ショットや驚きの声が寄せられたヨガ2011年にヨガを始めてから1日1食生活となり、体重がおよそ45kgになったという鶴太郎。Instagramでは、腹直筋を使って行う高度なヨガの浄化法「ナウリ」の動画を公開し、「超人です」「まさに神業ですね〜」「ヤ