タレントの片岡鶴太郎（71）が、珍しい着こなしを披露し、「鶴太郎さんならでは」「かっこいい通り越して美しい」などの反響を呼んでいる。

【映像】“体重45kg”片岡鶴太郎の最新ショットや驚きの声が寄せられたヨガ

2011年にヨガを始めてから1日1食生活となり、体重がおよそ45kgになったという鶴太郎。Instagramでは、腹直筋を使って行う高度なヨガの浄化法「ナウリ」の動画を公開し、「超人です」「まさに神業ですね〜」「ヤダ〜骨と皮だけ、鶴ちゃんやり過ぎだよ!」など驚きの声が寄せられてきた。

最新ショットに反響

2026年6月8日の投稿では、デニムのシャツに紺色のストライプが入ったジレを合わせ、耳元にはTiffanyのリングが光る装いを披露。この投稿にファンからは、「それを着こなせる鶴太郎さんはやっぱりカッコいい」「デニムにジレを合わせる組み合わせは鶴太郎さんならではですね」「武道家みたいです。かっこいい!」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）