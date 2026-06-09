イオンは6月12日（金）に、ヤングカジュアルウェアの専門店「DoubleFocus（以下、ダブルフォーカス）」から、「イオン」「イオンスタイル」約100店舗）と「イオンスタイルオンライン」にて、カートゥーン ネットワークの大人気アニメ「パワーパフ ガールズ」をデザインしたＴシャツ8種類とパンツ2種類を発売する。＞＞＞パワーパフ ガールズのTシャツとパンツをチェック！（写真17点）『パワーパフ ガールズ』はアメリカのアニメー