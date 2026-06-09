【マクドナルド：「VIVA！ワールドマック」新商品発表イベント】 6月9日 開催 日本マクドナルドは、FIFA ワールドカップオフィシャルスポンサー 兼 オフィシャルレストランとして、「FIFA ワールドカップ 2026」開催を記念した日本オリジナル商品「VIVA！ワールドマック」を6月17日から期間限定で全国のマクドナルド店舗にて販売する。 「VIVA！ワールド