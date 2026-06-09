【マクドナルド：「VIVA！ワールドマック」新商品発表イベント】 6月9日 開催

日本マクドナルドは、FIFA ワールドカップオフィシャルスポンサー 兼 オフィシャルレストランとして、「FIFA ワールドカップ 2026」開催を記念した日本オリジナル商品「VIVA！ワールドマック」を6月17日から期間限定で全国のマクドナルド店舗にて販売する。

「VIVA！ワールドマック」は、「FIFA ワールドカップ 2026」開催の北中米各国をイメージして開発された商品。サッカーボールのような見た目の特製バンズのバーガーとサイドメニューの新商品全8種類が登場する。

今回、6月16日から放映される新TVCMに出演する俳優の岡田准一さん、日本を代表するセンターバックとして活躍した元日本代表DFの中澤佑二さん、熱狂的なサッカーファンとしても名高く「My マクドナルド リワード」のCMにも出演中の俳優・影山優佳さんをゲストに招いた新商品発表イベントが開催されたので、本稿ではその様子をお届けしていきたい。

岡田准一さんらが新商品「VIVA！ワールドマック」を試食！ オリジナル？な決めポーズや熱いサッカートークも飛び出す

【VIVA！ワールドマック「代表発表」篇 30秒】

岡田准一さんと言えば、これまでにもマクドナルドのCMに出演経験があり、前回のサッカーワールドカップ（2022年カタール大会）時にも「時をかけるバーガー」シリーズのCMに出演していたことも記憶に新しい。

それに引き続き、今年開催のワールドカップ、2026年北中米大会開催に合わせて販売される新商品のCMに起用された岡田准一さんが、今回のイベントに登場。CMについては、世界中の監督をイメージして演技を分けたとのこと。「誰をイメージして監督をしてるのかな、とか想像してもらえたら嬉しい」とコメントした。

俳優の岡田准一さん

岡田准一さんのほか、元日本代表の中澤佑二さんと、熱狂的なサッカーファンとして知られる俳優の影山優佳さんもゲストとして登壇。中澤さんは「岡田という名字にちょっと抵抗はあるんですけど、今日は准一さんだから大丈夫！」と、元日本代表ならではのジョークを飛ばした。

また、影山さんは自身も5歳からサッカーをプレイしていた経験があり、サッカーが大好きとのこと。さらに、岡田さんが出演しているマクドナルドのCMを小さい頃から拝見していたそうで、「大先輩の岡田さんとご一緒させていただけて本当に光栄です！よろしくお願いします」と、岡田さんに向けてコメント。岡田さんは「僕、昔アイドルやってたんですよ、知ってますか？」と、会場の笑いを誘った。

元サッカー日本代表の中澤佑二さん

中澤さん的には監督で「岡田」といえば、元日本代表の監督である岡田武史氏が頭をよぎるようで、今回の岡田監督にかしこまった態度でご挨拶

俳優の影山優佳さん

岡田さんが出演するマクドナルドのCMを小さい頃から拝見していたという影山さん。大先輩と呼ばれた岡田さんは思わず「えぇっ、はい！」と反応

サッカーに関するトークで盛り上がる中、本題のマクドナルド新商品である「VIVA！ワールドマック」を岡田さんらが試食。岡田さんは「ザク切りポテト＆肉厚ビーフ コク旨ガーリックペッパー」、中澤さんは「メキシカンタコス チーズチキン」、影山さんは「アボカドマヨ チーズシュリンプ」を試食し、サッカーの戦術に例えた食レポなどで感想を述べた。

試食後には、商品の美味しさをサッカーのゴールパフォーマンスで表現してほしいという無茶振りに応じ、中澤さんは「カズダンス」をオマージュしたダンス、影山さんは可愛らしい「ハンバーガーハート」というオリジナルの決めポーズを披露。

さらに、影山さんは久保建英選手とイニシャルが同じということもあり、久保選手の「KYポーズ」もお披露目。これを受け、岡田さんは独自の「OJポーズ」を披露し、会場を盛り上げた。

岡田さんは「ザク切りポテト＆肉厚ビーフ コク旨ガーリックペッパー」を試食

この表情が美味しさを物語っている

中澤さんが食べたのは「メキシカンタコス チーズチキン」

スパイシー感をかなり味わえるとのこと

影山さんは「アボカドマヨチーズ シュリンプ」を試食

影山さんは現在の日本代表の戦術に例えた食レポを展開。これには中澤さんも「俺よりサッカー詳しい……」とコメント

現役の時はあまりパフォーマンスをしたことがなく、ガッツポーズくらいだったと語っていた中澤さんは、商品の美味しさを渾身の「カズダンス」で表現

影山さんは顔に手を添え、「ハンバーガーハート」という可愛らしいオリジナルポーズを披露

実は久保建英選手の「KYポーズ」も考えていたが、中澤さんが「カズダンス」オマージュだったので、オリジナルポーズに変更したとのことだ

影山さんの「KYポーズ」を受け、何も言わず岡田さんが後ろで黙々と自身のイニシャルにちなんだ「OJポーズ」を編み出していた

ゲストトークはコラボグッズの紹介へ。今回の新商品発売に合わせ、「マイマクドナルド リワード」のポイントで抽選で当たる、FIFA公認の公式コラボグッズが展開される。

グッズの1つ、ミニサッカーボールが紹介されると、中澤さんは即興で見事なリフティングを披露し、会場を沸かせた。

ゲストが身につけていたピンズも今回のコラボグッズの1つだ

こちらはトートバッグ

ミニサッカーボールは空気を入れて膨らませられるタイプだ

サッカーボールを見て熱くなったという中澤さん

小さなサッカーボールは難易度も高そうだが、見事なリフティング披露

中澤さんの代名詞であるヘディングでのリフティングも披露してくれた

イベントの最後は岡田さんが、歴代の日本サッカーの歴史や繋がりを感じさせる熱いメッセージで締めくくった

新商品「VIVA！ワールドマック」とFIFAコラボグッズが6月17日より登場！

会場では一足早く新商品の試食も行なわれたので紹介していきたい。岡田さんらが試食した3種のバーガーに加え、朝マック限定マフィン、シャカシャカポテト、フィズ&フロートといった、新商品8種が6月17日から登場する予定。

FIFA ワールドカップの熱狂とともに楽しめるラインナップになっているので、ぜひチェックしていただきたい。

ザク切りポテト&肉厚ビーフ コク旨ガーリックペッパー 単品：580円～ バリューセット：880円～

大きなハッシュドポテトと肉厚なビーフで食べ応え抜群なバーガーだ

メキシカンタコス チーズチキン 単品：490円～ バリューセット：790円～

ソースの位置などを何度も試行錯誤して開発したとのこと。スパイシー感がクセになる一品だ

アボカドマヨ チーズシュリンプ 単品：490円～ バリューセット：790円～

サクサクで大きなシュリンプがインパクト大。ワカモレマヨソースとの相性も抜群

＜朝マック＞メキシカンタコス チーズチキンマフィン 単品：410円～ バリューセット：610円～ コンビ：470円～

＜夜マック＞ザク切りポテト&倍肉厚ビーフ コク旨ガーリックペッパー 単品：840円～ バリューセット：1,140円～

シャカシャカポテト ガーリックステーキ味 ポテト単品価格+50円～ バリューセット価格+50円～

マックフィズ ブルーエナジー 単品：300円～ バリューセット価格+50円

マックフロート ブルーエナジー 単品：380円～ バリューセット価格+70円

大会期間中の「My マクドナルド リワード」。左からミニサッカーボール（提供期間：6月10日～6月30日）、トートバッグ（提供期間：6月23日～7月13日）、ピンズセット（提供期間：6月16日～7月6日）