円谷プロダクションが展開する公式トレーディングカードゲーム「ウルトラマンカードゲーム（UGC）」は9日、公式サイトを通じ、中国で発売している簡体字版の発売を休止すると発表した。「ウルトラマン カードゲーム」は、ウルトラマンシリーズの世界観と物語をテーマにしたトレーディングカードゲーム。トレーディングカードゲーム界初となる4言語対応で、世界15カ国・地域を対象に各国でプレーされている。また、各国・地域の