海外時事クリエイターの僕氏が自身のYouTubeチャンネルで「【ブチ切れ】出国税が3倍へ🇯🇵日本人の 海外旅行コスト急上昇‼ 7月から3000円時代に【 円安＋燃油高＋出国税】」を公開した。7月から適用される出国税の大幅引き上げに対し、怒りとともに日本政府の税制や観光政策に対する強い懸念を語っている。 動画の冒頭で、日本政府が国際観光旅客税（出国税）を現在の1000円から3000円に引き上げる方