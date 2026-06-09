サッカーW杯北中米大会（11日開幕）に臨む日本代表は8日（同9日）、ベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビルにある「ジオディス・パーク」で全体練習を行った。森保ジャパンは事前合宿地のメキシコ・モンテレイから移動してきたこの日、頼もしい男が加わった。昨年12月に左膝の大ケガを負い、W杯メンバー26人に選ばれなかったものの「メンター」として同行する南野拓実（31＝モナコ）が合流。コーチ陣と話し込みながら練習