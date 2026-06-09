ファンの期待を超えた強さがこの男にはある。Mリーガー、各プロ団体推薦者が出場する「Mトーナメント2026」予選1stステージF卓が6月8日に行われ、近藤誠一（最高位戦）が首位通過。第1試合は3着も、第2試合で役満・四暗刻を成就させ、ファンを大いに沸かせた。2位通過は黒沢咲（TEAM雷電・連盟）。【映像】これが近藤誠一の“夢芝居”大逆転の役満・四暗刻第1試合は黒沢、仲林圭（U-NEXT Pirates・協会）、近藤、朝比奈ゆり（