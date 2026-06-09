ピーチ・アビエーションは、「夏旅セール」を6月9日正午から11日まで開催する。北海道・九州路線が対象で、片道運賃は4,000円から。セール運賃の販売席数には限りがあり、売り切れ次第終了となる。燃油サーチャージなし、発券手数料や空港使用料等は別途必要となる。設定路線と片道最低運賃は以下の通り。搭乗期間は6月13日から8月31日まで。・東京/成田発着札幌/千歳・福岡（4,000円）・大阪/関西発着福岡・長崎・宮崎・鹿児島（4