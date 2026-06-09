将棋の第39期竜王戦1組4位決定戦が6月8日、東京・将棋会館で行われ、斎藤慎太郎八段（33）が羽生善治九段（55）に勝利して決勝トーナメント進出を決めた。【映像】斎藤八段が決勝T進出を決めた瞬間藤井聡太竜王（名人、王位、棋聖、棋王、王将、23）への挑戦権を争う決勝トーナメント最後の1枠は、斎藤八段に決定した。斎藤八段は、今春に行われた叡王戦五番勝負の挑戦者としてフルセットの激闘を繰り広げた。あと一歩で叡王位