将棋の第39期竜王戦1組4位決定戦が6月8日、東京・将棋会館で行われ、斎藤慎太郎八段（33）が羽生善治九段（55）に勝利して決勝トーナメント進出を決めた。

【映像】斎藤八段が決勝T進出を決めた瞬間

藤井聡太竜王（名人、王位、棋聖、棋王、王将、23）への挑戦権を争う決勝トーナメント最後の1枠は、斎藤八段に決定した。斎藤八段は、今春に行われた叡王戦五番勝負の挑戦者としてフルセットの激闘を繰り広げた。あと一歩で叡王位奪取には至らなかったが、タイトル戦に迫った勢いそのままに竜王戦でも躍動。1組4位を決める本局では、永世竜王資格保持者のレジェンド・羽生九段を破りその充実ぶりを見せつける結果となった。

ABEMAでテキスト解説を務めた狩山幹生五段（24）は、「本局は角換わりの戦型となり、序盤から激しい展開になりました。中盤は先手の斎藤八段のと金と後手の羽生九段の駒得の主張がぶつかりながらも均衡がとれていて難解な指し手が続きました。74手目の歩成から激しい終盤戦に入り、難解な局面が続きましたが、最後は先手玉の広さが生き、勝ちになりました」と総括。「序盤、中盤、終盤すべて楽しく勉強になる一局でした」とコメントした。

この結果、今期の決勝トーナメント進出者全11名が出揃った。1組ランキング戦覇者の永瀬拓矢九段（33）、1組2位の伊藤匠二冠（叡王、王座、23）らが藤井竜王への挑戦権を争う。

（ABEMA／将棋チャンネルより）