「AI大学【AI&ChatGPT最新情報】」が「Microsoftの新AIモデル(MAI)が一挙7種公開｜画像生成・音声生成・文字起こしAIまで無料で試せる！」と題した動画を公開した。2026年6月3日に開催されたMicrosoftの年次開発者会議「Build 2026」で発表された、自社開発のAIブランド「MAI (Microsoft AI)」シリーズの新たなAIモデル7種について、その概要と無料で試せるプラットフォーム「MAI Playground」の使い方を解説して