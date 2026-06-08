『ケンタッキーフライドチキン』が、マルチプラットフォーム対応オープンワールドRPG『原神』とコラボレーションした「原神コラボパック」を、KFCネットオーダー限定で、2026年6月10日から30日までの期間限定で販売。6月3日2時頃から9日まで事前予約を受け付ける。あわせて、『アニメイト』でも『原神』オリジナルグッズの販売とフェアが6月20日から実施される。

※すべて価格は税込み

世界中で大ヒット！ スマホで遊べる本格RPG

『原神』は、中国のゲームメーカーmiHoYoが開発・運営している、大人気のオープンワールド・アクションRPG。2020年9月のリリース以来、日本をはじめ世界中で社会現象とも言える大ヒットを記録。物語の舞台は、「テイワット」と呼ばれる広大な幻想世界で、プレイヤーは「旅人」となり、生き別れた双子の片割れを探す。

本格的な3Dオープンワールドを、スマホでも遊べる上、基本プレイが無料。さらに、およそ6週間に一度というペースでアップデートされていくとあって、現在まで衰えることなく人気が続いている。

ケンタとのコラボパックが登場！ アイテムコード付き

今回のコラボでは、『原神』の人気キャラクターがパッケージに登場するコラボパックの販売、ゲーム内で使用できるアイテムの獲得、オリジナルタペストリーや、キャラクター声優2名の直筆サイン色紙と「KFC｜原神コラボお祝いグッズセット」が当たる抽選など、ファンにはたまらない内容。詳しく見ていこう。

『KFC』×『原神』

オリジナルチキンやビスケットがセットになった「原神コラボパックA」、「原神コラボパックB」の2種は、KFCネットオーダーにて販売。人気キャラクター「アルハイゼン」と「カーヴェ」をKFC特別デザインであしらった「限定デザインディナーBOX」で提供される。数量限定なのでお早めに。

原神コラボパックA 1410円

原神コラボパックA 1410円

内容：オリジナルチキン2ピース、ビスケット、ポテト（S）、ゲーム内アイテムコード

原神コラボパックB 1080円

原神コラボパックB 1080円

内容：オリジナルチキン1ピース、ビスケット、ポテト（S）、ゲーム内アイテムコード

KFCの会員登録を行い、ログインのうえ「原神コラボパック」を購入すると、ゲーム内で使用できるアイテムがもらえる。「原神コラボパックA」と「原神コラボパックB」では、それぞれ異なるアイテムを1パックの購入につき3種ずつ入手できる。新型アーカーシャ端末「浮き葉」、名刺「祭典・饗宴」、「大英雄の経験」など、冒険をサポートするアイテムが盛りだくさん。

「原神コラボパックA」のゲーム内アイテム

「原神コラボパックB」のゲーム内アイテム

購入後、登録したメールアドレス宛にアイテムコードが届き、専用サイト（https://genshin.hoyoverse.com/ja/gift）にコードを入力すると、アイテムを受け取れるシステムだ。

コラボパック購入で豪華賞品を当てるチャンス！ アニメイト連動企画も

また「原神コラボパック」を購入すると、限定デザインのタペストリーが当たる抽選の対象となる。タペストリーは「アルハイゼン」または「カーヴェ」をあしらった全2種で、各50人合計100人に当たる。

タペストリー

さらにダブルチャンスで、「原神コラボパックA」および「原神コラボパックB」を各1個以上購入した人の中から、抽選で3人に『原神』キャラクターの声優直筆サイン色紙と「KFC｜原神コラボお祝いグッズセット」が当たる。

KFC｜原神コラボお祝いグッズセット

今回のコラボの実施に合わせて、『アニメイト』が「アルハイゼン」と「カーヴェ」のイラストを使用した新作オリジナルグッズを2026年6月20日から順次発売する。「『原神』アニメイトフェア〜CODENAME A〜」として、グッズ購入特典や抽選キャンペーンも。詳しい内容はこちら（https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=115151）のページから。

『原神』新作オリジナルグッズ

さらにKFCネットオーダーアプリでは、『原神』ゲームアイテムコードを配布中。アプリをダウンロードしてコラボを満喫しよう。

『原神』ゲームアイテム

【画像】『原神』特別デザイン！ アルハイゼンとカーヴェが描かれたパッケージや、タペストリーなど（9枚）