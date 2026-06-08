松屋フーズ（東京都武蔵野市）の牛丼チェーン「松屋」が、「ごろチキ」シリーズの新商品「ネオトマトごろごろチキンカレー」を6月9日午前10時から期間限定で販売します。【えー】チーズ、ハンバーグ入りの“ネオトマトカレー”も！新商品5種、全価格もチェック！新商品は、従来のトマトカレーとひと味違い、ココナッツミルクの優しい味わい、トマトの爽やかな酸味、口いっぱいに広がる豊かな香り、スパイスのエキゾチックな