6日午前、五城目町西磯ノ目の町道でクマが目撃されました。近くには五城目町役場があり警察が注意を呼びかけています。五城目警察署の調べによりますと6日午前9時35分ごろ、五城目町西磯ノ目1丁目の町道にクマ1頭がいるのを、車で走っていた五城目町の70代の男性が目撃しました。クマの体長は約1メートルです。最も近い民家までは約20メートルで、五城目町役場まで15メートルほどの場所です。周辺では複数の目撃