モノバルクのオイルスプレー新登場！艶髪へ導く集中補修ヘアマスクも発売

毎日のカラーやヘアアイロン、紫外線などによるダメージで、髪のパサつきや広がりが気になる方に朗報です。ヘアケアブランド「モノバルク」から、新たに「モイスト オイルスプレー」と「モイスト ヘアマスク」が登場。潤いを与えながら艶やかな髪へ導く“湿潤グロス処方”を採用し、日常のケアからスペシャルケアまで幅広くサポートします。美しいツヤ髪を目指したい方はぜひチェックしてみてください♡

オイルスプレーで瞬時に艶髪へ

モノバルク モイスト オイルスプレー



価格：1,650円（税込）

新発売の「モノバルク モイスト オイルスプレー」は、スタイリングの仕上げに使える便利なヘアケアアイテムです。

スプレーするだけでグロスのようなみずみずしいツヤ感を与え、髪表面を薄膜ヴェールでコーティング。低分子PPTケラチン⁴やキューティクル補修成分⁵が髪内部のダメージ補修もサポートします。

ベタつきにくい軽やかな使用感なので、ヘアオイル特有の重さが苦手な方にもぴったり。髪の広がりを抑えながら自然なまとまりを叶え、ヘアフレグランス感覚でも楽しめます。

容量：145g

香り：カシス＆ラズベリー

Straine×ふしぎの国のアリス限定デザイン登場！夢見るヘアケア時間へ

集中補修を叶えるヘアマスク

モノバルク モイスト ヘアマスク

価格：1,650円（税込）

週1～2回のスペシャルケアとして登場するのが「モノバルク モイスト ヘアマスク」です。

ダメージセンサー機能¹成分を高濃度⁶で配合し、傷んだ部分を選択的に補修。

ヘアボンド成分⁷や低分子PPTケラチン⁴、水分ロック成分⁸を組み合わせることで、乾燥やダメージによる髪内部の空洞化⁹を潤いで満たしながら補修します。

毛先までしっとりまとまりやすく、カラーやパーマを繰り返した髪にもおすすめ。毎日のトリートメントにプラスすることで、よりなめらかで艶やかな質感へ導いてくれます。

容量：180g

香り：カシス＆ラズベリー

モノバルクならではの潤いケア

モノバルクは、生コラーゲン²の潤い艶膜³と内側・外側から保水する“湿潤グロス処方”が特長のヘアケアブランドです。

既存ラインナップには、シャンプー、トリートメント、ヘアミルク、ヘアオイルが展開されており、今回新たにオイルスプレーとヘアマスクが加わることで、より充実したヘアケアが可能になりました。

髪は日々の生活の中で少しずつダメージを受けています。だからこそ、毎日のケアと定期的な集中補修を組み合わせることが大切。

髪の状態に合わせてアイテムを使い分けることで、毛先まで美しい艶髪を目指せます。

＊1 傷んだ髪を選択的に補修すること／キトサンヒドロキシプロピルトリモニウムクロリド（保湿） ＊2 水溶性コラーゲン（保湿） ＊3 補修成分による膜状構造 ＊4 ポリペプチドのこと／加水分解ウールキューティクルタンパク、イソステアロイル加水分解ケラチン（羊毛）（全て保湿） ＊5 ゼイン、クオタニウムー３３、マレイン酸、γードコサラクトン（全て保湿） ＊6 モノバルク モイスト ヘアトリートメントと比較して ＊7 ジマレイン酸プロピレンジアンモニウム、キトサンヒドロキシプロピルトリモニウムクロリド、γードコサラクトン（全て保湿） ＊8 潤いを与えて保持すること／ポリクオタニウムー６４、ジヒドロキシプロピルアルギニンＨＣｌ（全て保湿） ＊9 髪内部のダメージのこと

毎日のケアをワンランクアップ

モノバルクの新作オイルスプレーとヘアマスクは、髪の乾燥やダメージに悩む方に心強いアイテムです。

忙しい朝はオイルスプレーで手軽にツヤをプラスし、週末にはヘアマスクでじっくり補修するなど、ライフスタイルに合わせたケアが可能。

潤いに満ちた美しい髪は、毎日の気分まで前向きにしてくれます♪この機会にモノバルクの新アイテムで、理想の艶髪ケアを始めてみてはいかがでしょうか。