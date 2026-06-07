「これがスーパー歌舞伎の今回の骨子だと思っています」歌舞伎俳優の市川中車が5日、都内で行われたスーパー歌舞伎『もののけ姫』の製作発表会見に登場。2023年9月に亡くなった父・市川猿翁さん、そして同作への思いとは――。市川中車○「この場面、父だったらどうするか」「父ならどう考えるか」スーパー歌舞伎『もののけ姫』は、スタジオジブリの宮崎駿監督による不朽の名作『もののけ姫』を壮大なスペクタクルとダイナミックな