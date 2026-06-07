IT・ビジネス書作家の戸田覚が「【限定だ急げ！】これは素敵な「HHKB Professional HYBRID Type-S 30周年記念モデル」登場。なんと、押し下げ30グラムって、語呂合わせ？？」を公開した。動画では、高級キーボード「HHKB（Happy Hacking Keyboard）」の30周年を記念した限定モデル「HHKB Professional HYBRID Type-S 30周年記念モデル」を徹底レビューし、その独特な打鍵感やデザインの魅力について解説している