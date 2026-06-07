カウンセラーで作家のRyota氏が自身のYouTubeチャンネルで「【生存戦略】正直、仕事も人間関係も疲れた…。気持ちがスーッとラクになる考え方7選」を公開した。仕事や人間関係で疲弊し、生きづらさを抱える現代人に向けて、心が軽くなる具体的な視点を提言している。 動画の冒頭でRyota氏は、現代において「もう働きたくない」と思いながらも無理をして働き続けている人が多い社会的背景に触れた。その上で、「あな