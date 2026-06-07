中国外務省の毛寧報道局長が2026年6月5日、Xで東京裁判（極東国際軍事裁判）をめぐる主張を行い、波紋を広げている。過去にSNS上で「テンプレ祭り」として話題になった画像フォーマットを再び使用したことに加え、投稿のタイミングをめぐっても多くのツッコミが寄せられている。「大判焼外交部ジェネレーター」がネットミームに中国外務省をめぐっては、25年11月頃、高市早苗首相の国会答弁を発端として、中国の薛剣（せつけん）駐