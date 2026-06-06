初夏の金沢を彩る金沢百万石まつりは6日、メインの百万石行列が行われ、華やかな時代絵巻が多くの観衆を魅了しました。加賀藩祖、前田利家公をしのんで毎年、開かれている「金沢百万石まつり」。行列の一行は午後2時過ぎに出発し、音楽隊や獅子舞、加賀とびはしご登りなど、様々な演技が披露されましたそして…■大東駿介さん「皆の者、いざ、出立じゃ！！」ことしの利家公役を務める俳優の大東駿介さんが勇ましい甲冑姿を披露。お