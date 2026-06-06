バイエルンが、リヴァプールに所属するU−19イングランド代表FWリオ・ングモハの獲得を狙っていたようだ。移籍市場に精通する『スカイスポーツ』のフロリアン・プレッテンベルク記者が伝えている。現在17歳のングモハは2024年9月にチェルシーの下部組織からリヴァプールに加入すると、2025年1月にFAカップ3回戦のアクリントン戦に（◯4−0）でトップチームデビューを果たし、16歳135日というリヴァプール史上最年少の先発出場