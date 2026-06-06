■スペースXのIPO祭り5月15日、イーロンマスク率いる米スペースXが、6月12日に米Nasdaq市場に上場する見込みと報道された。史上空前規模の大型IPOとなるスペースXの資金調達額は、およそ12兆円、上場時の時価総額は300兆円規模と想定される。【こちらも】「SpaceX」上場の熱狂、日本株に波及宇宙関連3銘柄の過熱と実力ここから始まったのがスペースXのIPO祭りだ。「どうすれば日本人も買えるのか？」「日本の証券会社で買え