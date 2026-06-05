サッカーワールドカップの開幕が来週に迫る中、広島の神社では「応援巫女（みこ）」が登場しました。広島市中区の住吉神社に登場したのは、サムライブルーの鉢巻きをした巫女です。■ワールドカップ応援巫女「ワールドカップ応援巫女でございます。」神社が用意したのは、日本サッカー協会公認のお守り。県内では、ここでしか手に入らないといいます。授与されるとワールドカップ応