6月8日に開幕する大学野球の全国大会「全日本大学野球選手権」。広島代表、近畿大学工学部の部野球部に話を聞いています。4年ぶりの初戦突破へ打線の軸を担うのは、崇徳高校出身3年生の吉田祐大選手です。■近畿大学工学部・野球部花本 輝雄 監督「（吉田選手は）プロに行きたいという目標を持って、ここに入ってきている。チームの中でも1番練習して、練習に取り組む姿勢とか努力を惜しまず、向上心の強い選手だと思