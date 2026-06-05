日本航空（JAL）は、米メジャーリーグ（MLB）のロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷翔平選手を描いた特別塗装機「DREAM SHO JET」（エアバスA350-900型機、機体記号：JA08XJ）の運航を終了する。ラストフライトは、6月10日の福岡発東京/羽田行きJL326便となる。2024年9月から実施している夢を抱く若者たちを応援するJALのプロジェクト「DREAM MILES PASS（ドリームマイルパス）」のシンボルとして運航する特別機として、同9月2