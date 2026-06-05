2026年6月4日、中国メディアの観察者網は、台湾の半導体ファウンドリ大手TSMCの魏哲家（C．C．ウェイ）会長が韓国サムスン電子による追い上げ宣言を「夢物語」と一蹴し、台湾の圧倒的な優位性を強調したと報じた。記事は、TSMCが4日に株主総会を開催した際に、韓国サムスン電子が受託製造分野で「10年以内にTSMCを追い抜く」と宣言したことについて、魏会長が「彼らは夢を見ている」と一蹴し、競合他社は20年前から「10年後に追い