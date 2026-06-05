サムスン「10年以内にTSMC超え」にTSMC会長、「夢物語」と一蹴―中国メディア

2026年6月4日、中国メディアの観察者網は、台湾の半導体ファウンドリ大手TSMCの魏哲家（C．C．ウェイ）会長が韓国サムスン電子による追い上げ宣言を「夢物語」と一蹴し、台湾の圧倒的な優位性を強調したと報じた。

記事は、TSMCが4日に株主総会を開催した際に、韓国サムスン電子が受託製造分野で「10年以内にTSMCを追い抜く」と宣言したことについて、魏会長が「彼らは夢を見ている」と一蹴し、競合他社は20年前から「10年後に追いつく」と言い続けていると指摘したことを伝えた。

記事によると魏会長は、韓国はデータを記憶するメモリー半導体で最大産地となっているのに対し、台湾は人工知能（AI）などに用いられる高性能なロジック半導体で最大の生産力を持っていると説明した。

そして、TSMCを中心に組み立て企業までを含む強固なエコシステムこそが韓国が容易に模倣できない台湾独自の強みだと強調し、台湾が今後も永遠に産業の優位性を保ち続けると自信を示した。

記事はこのほか、エヌビディアのジェンスン・フアンCEOが翌5日に訪韓を予定していたことに触れ、魏会長が「彼の訪韓は事前に私に相談があった。何の鶏肉を食べるかまで知っている」と語ったことに言及。フアンCEOもTSMCは他社より10年先行していると評価するなど、TSMCとエヌビディアの緊密な関係を伝えた。（編集・翻訳/川尻）