東京の夏の夜空を約10,000発の光で彩る「2026 神宮外苑花火大会」が、2026年8月8日（土）に開催されます。近年の厳しい猛暑や大混雑を避け、涼しいホテルのプライベート空間から花火を独り占めする“鑑賞ステイ”が注目されています。この特別な一夜に向けて、「ホテルニューオータニ（東京）」と「ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町」から、当日限定のプレミアムな宿泊プランが発表されました。本記事では、プール特典付きの贅