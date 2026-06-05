東京の夏の夜空を約10,000発の光で彩る「2026 神宮外苑花火大会」が、2026年8月8日（土）に開催されます。近年の厳しい猛暑や大混雑を避け、涼しいホテルのプライベート空間から花火を独り占めする“鑑賞ステイ”が注目されています。この特別な一夜に向けて、「ホテルニューオータニ（東京）」と「ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町」から、当日限定のプレミアムな宿泊プランが発表されました。

本記事では、プール特典付きの贅沢プランから、絶品ディナーとシャンパンを客室で味わうプランまで、一生モノの夏の思い出を作るための最新情報をお伝えします。

2026年は8/8開催決定「神宮外苑花火大会」

2026年は8月8日（土）の開催が決まった 東日本大震災・九州災害復興チャリティー 「2026 神宮外苑花火大会」（予備日9日）。花火打ち上げは、神宮球場で19:30秩父宮ラグビー場〜20:30というスケジュールで、約10,000発の花火が都心の夜空を彩ります。神宮外苑花火大会は、有料観覧の花火大会で、「神宮球場」か「秩父宮ラグビー場」での観覧チケットを購入する必要があり、会場内では著名なアーティストのステージが楽しめるとともに、至近距離から迫力のある花火を観覧することができます。2026年の観覧チケット販売は掲載時点ではまだ開始されていませんが、早めの手配をお勧めします。

神宮外苑花火大会（写真：PIXTA）

近年は夏の猛暑が厳しさを増す中、少し離れても良いので涼しい室内から人混みを避けて花火を楽しむという人々も現れています。こうしたニーズに応え、都内のラグジュアリーホテルからは、花火大会当日限定の特別な宿泊プランが登場しています。

ホテルニューオータニ（東京）：プールと花火を1日で満喫

ホテルニューオータニ（東京）では、「2026 神宮外苑花火大会」鑑賞宿泊プランを販売します。9:00からのアーリーチェックインが可能で、花火鑑賞までの時間はホテルステイを存分に楽しめるのが特徴です。

最大の特徴は、都内ホテル最大級のアウトドアプール「GARDEN POOL」の入場特典が付いている点です。昼はデイプール、夜は煌びやかな「NIGHT POOL」や大人の遊び場「MIDNIGHT POOL」と、夏の風物詩であるプールと花火の両方を一度に堪能できます。

9時からチェックイン可能でプールの入場券付き（ホテルニューオータニ）

客室は、花火を正面から鑑賞できるフロントビューと、一部見切れる場合があるポイントビューから選べます。また、館内レストランの特別テイクアウトメニューも当日限定で用意され、部屋で美食と共に花火を楽しめる工夫が凝らされています。

ホテルニューオータニ（東京 ）『2026 神宮外苑花火大会 鑑賞宿泊プラン』イメージ

ホテルレストランからの鑑賞プランも登場！

また、「2026 神宮外苑花火大会」をホテル内のレストランから鑑賞するプランも発売されています。レストランプランの対象レストランは2店舗。ビュッフェダイニング「タワーレストラン」とビュッフェ＆バー「VIEW & DINING THE SKY」は、どちらもホテル最上階に位置するため、花火までの時間も絶景をお愉しみいただけます。

地上144メートルに位置するビュッフェダイニング「タワーレストラン」

ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町：江戸切子ディナーとシャンパンで乾杯

ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町では、花火を客室から優雅に鑑賞できる1日限定のステイプランを3種類用意しています。中でも注目は、紀尾井スイートで過ごす「HANABIスイート〜神宮外苑花火大会観賞ステイ〜」です。

ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町（イメージ）

このプランでは、小伊勢海老や牛ステーキなどの夏らしい食材を江戸切子の器に盛り付け、まるで花火のようにデザインした「インルームWASHOKUディナー〜花火〜」を味わえます。シャンパンのフルボトルも付き、美しい夜景と花火を眺めながらのディナーは格別です。

また、花火大会を望む西側の客室が確約されるシンプルなステイプランやシャンパン付きプランもあり、滞在スタイルに合わせて選ぶことができます。

神宮外苑花火大会観賞ステイ〜シャンパン付き〜 イメージ

絶景を望むホテル内のバーでは、7月〜8月にかけて花火のデジタルアートも投映され、涼しいホテル内でも夏らしさを体感できます。 期間は、2026年7月1日（水）〜8月31日（月）までです。

バーのデジタルアート（イメージ）

ホテル×花火プランがもたらす夏の新たな過ごし方

かつて花火大会といえば、屋外で夜空を見上げるのが定番でしたが、気候変動による夏の猛暑化や、人混みを避けてプライベートな空間を重視する志向の高まりから、ホテルでの「鑑賞ステイ」需要は年々増加しています。

特に、ホテルニューオータニのアーリーチェックインやプール利用特典、プリンスギャラリーのインルームディナーといった付加価値の提供は、花火大会を上質な非日常体験へと昇華させています。

旅行好きの方にとって、都心へのアクセス拠点となるラグジュアリーホテルでの滞在は、翌日の移動や観光への活力を養う上でも大きなメリットがあるでしょう。高層階の客室から眼下に広がる鉄道網や街の夜景とともに打ち上がる花火を眺める体験は、都市型花火大会ならではの醍醐味と言えるでしょう。

2026年の夏は、涼しく快適なホテルの客室から、都心の夜景と花火のコントラストを優雅に楽しんでみてはいかがでしょうか。人気プランはすぐに予約が埋まってしまうため、早めのチェックをおすすめします。

（画像：ニュー・オータニ、西武・プリンスホテルズワールドワイド、PIXTA）

鉄道チャンネル編集部

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