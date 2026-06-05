国内最大規模の総合美術展「日展」。金沢市で始まる巡回展を前に5日、開場式が行われました。4年ぶりの開催となった日展金沢展。会場には、日本画や彫刻など5分野の重鎮から若手まで231点の作品が展示され、このうち105点が石川県内の作家による作品です。今回は、金沢市の加賀友禅作家、藤藁隆さんの作品が、工芸美術の部門で特選を受賞しました。 加賀友禅作家・藤藁 隆 さん：「昔はとてもじゃないけど貰えると思ってなか