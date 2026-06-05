立憲民主党の蓮舫参院議員が2026年6月4日にXを更新。同日の衆院予算委員会で、高市早苗首相陣営が他候補の誹謗中傷動画の作成と拡散を依頼していた疑惑について追及された首相が、報道を行っている「週刊文春」の有料記事を「読んでいない」と答弁したことを批判した。「動画作成、拡散を高市総理の秘書が行なったかどうかを問うてます」「週刊文春」は4日、ウェブサイトで、首相の公設秘書と動画の作成をしたとされる男性のZoom会