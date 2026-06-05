登録者81.7万人のYouTuber・Rちゃんが2026年6月1日、YouTuber・中町JPさんのYouTubeチャンネルに公開された動画に出演し、2億円の借金を背負っていたと明かした。恋愛での支出とは別に「もう1億、返済があったの」Rちゃんをめぐっては25年、当時人気ボーイズグループ・BE:FIRSTのメンバーだった「RYOKI」こと三山凌輝さんと交際し、月200万円のお小遣いや高級車、高級腕時計など総額1億円を貢いだものの、最終的に婚約破棄に至った