登録者81.7万人のYouTuber・Rちゃんが2026年6月1日、YouTuber・中町JPさんのYouTubeチャンネルに公開された動画に出演し、2億円の借金を背負っていたと明かした。

恋愛での支出とは別に「もう1億、返済があったの」

Rちゃんをめぐっては25年、当時人気ボーイズグループ・BE:FIRSTのメンバーだった「RYOKI」こと三山凌輝さんと交際し、月200万円のお小遣いや高級車、高級腕時計など総額1億円を貢いだものの、最終的に婚約破棄に至ったことが「週刊文春」で報じられている。

「Rちゃんが2億借金が合ったらしくてエグ過ぎる話聞いて来ました。笑」と題した動画はRちゃんとJPさんがお酒を飲みながら語り合うという内容。雑談の中でRちゃんは、昨年を振り返り「うち、恋愛で1億あったじゃん？ でもあれは別に貢いだって感覚もないけど、気付いたら1億円みたいなやつと、もう1億違うので借金というか返済があったの」と告白し、「それが去年の秋まで1か月500万とか600万とか返してて。それもあってすごい仕事を頑張ってたのよ」と語った。

JPさんが「その2億（の借金）はRちゃんからしたら、苦しい2億だったの？それとも『なんとかなるっしょ』なのか」と尋ねると、Rちゃんは「軽くはないじゃん。だって毎月5、600、700、800（万円）とかなくなるわけよ。それプラス自分のブランディングとか考えると、苦しいよね」と本音を吐露した。

借金のうち1億円に関しては、自身が運営する会社の社長の権利を放棄することで返済義務を免れることもできたものの「絶対に逃げたくないと思って。『1億払います』ってなって実は払ってた」と明かした。なお、恋愛以外で1億円の借金を作った理由については「若い時、20代の前半とかってみんなの子と信じるじゃん？ そのつけが回った」と説明し、「それが全部なくなったんだよね。もう返し終わって」と話していた。