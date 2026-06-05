五城目町全域で断水が発生しています。原因は配水管の破損による漏水だということです。五城目町によりますと、5日午前1時半ごろ、町内全域で断水が発生しました。配水管の破損による漏水が原因で、現在復旧作業が進められています。5日中の復旧を予定しているということです。復旧までの間、町内6つの施設に給水所を開設しています。給水所が開設されているのは、五城館、五城目朝市ふれあい館、町民センター、富津内地区公