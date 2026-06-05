クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン（東京都渋谷区）のドーナツチェーン「クリスピー・クリーム・ドーナツ」が、年に一度の「ナショナルドーナツデー」を記念したキャンペーンを本日6月5日限定で、実施。全店舗で人気ドーナツ「オリジナル・グレーズド」が1個無料でプレゼントしてもらえます。【えっ？】最寄り店舗のオープン時間が気になる！プレゼントキャンペーン詳細も！米国発祥の「ナショナルドーナツデー」は