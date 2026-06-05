クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン（東京都渋谷区）のドーナツチェーン「クリスピー・クリーム・ドーナツ」が、年に一度の「ナショナルドーナツデー」を記念したキャンペーンを本日6月5日限定で、実施。全店舗で人気ドーナツ「オリジナル・グレーズド」が1個無料でプレゼントしてもらえます。

【えっ？】最寄り店舗のオープン時間が気になる！ プレゼントキャンペーン詳細も！

米国発祥の「ナショナルドーナツデー」は、毎年6月の第一金曜日に祝われる記念日です。多くのドーナツ店で、ドーナツの無料配布が行われており、各国のクリスピー・クリーム・ドーナツ店舗でも、同様のキャンペーンが展開されます。

日本では、商品を1点以上購入すると「オリジナル・グレーズド」が1個プレゼント。今年は同チェーンの日本上陸20周年を記念して、昨年よりも1万個多い“全店合計2万個”が用意されます。

各店オープンからスタート。先着順で、なくなり次第終了。東京・東京国際フォーラム店、渋谷シネタワー店、福岡・キャナルシティ博多店の3店舗のみ、同日午後1時〜3時の2時間限定で“できたての温かいオリジナル・グレーズド”がプレゼントされます。なお、3店舗はオープン時間からのドーナツ配布が行われません。

「オリジナル・グレーズド」は、1937年のブランド創業以来、89年以上変わらない秘伝のレシピで作り続けてきた同チェーンの看板商品でもあります。イーストを使用したふわふわの生地をグレーズ（砂糖）でコーティングし、口の中に入れた瞬間ふわっと柔らかく、トロッと溶けてしまう食感が特徴。価格は216円〜（以下、税込み）。6月5日は一組2個まで162円で購入できます。