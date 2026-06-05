「イベント的なこともあると思う」お笑いタレントの明石家さんまが、北中米で行われるサッカー・ワールドカップ2026(W杯)について語った――。明石家さんま○ジョアン・ペドロの落選を語る23日のMBSラジオ『MBSヤングタウン土曜日』(毎週土曜22:00〜23:30)では、来月から開催されるW杯の話題に。ブラジル代表に、34歳のネイマールが選出されたことを受け、さんまは、「メッシ(アルゼンチン)は出るわ、ロナウド(ポルトガル)は出るわ