【さあ、カメラをはじめよう 2026 CAMERA STYLE】フルサイズだラージフォーマットだと世のデジカメ雀はちゅんちゅん騒ぐ。しかし小さく軽く高性能というメリットを忘れちゃ困る。マイクロフォーサーズは、その可搬性、利便性、趣味性を併せ持つ小さな傑作フォーマットなのだ。＊＊＊デジ一眼と言えば従来の一眼レフのフィルムを撮像素子に置き換えたもの…その定番を覆したルミックスとオリンパスのカメラがマイクロフォー