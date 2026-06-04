高梁川で行われた訓練岡山県高梁市玉川町玉 水辺でのレジャーなどが増える夏を前に、岡山県高梁市の消防と警察が合同で水難事故の救助訓練をしました。 高梁川の河川敷で開かれた訓練には、消防職員や警察官ら、約30人が参加しました。 （訓練の様子）「おーい！大丈夫か！」 「アユ釣りをしていた友人が川に流された」という通報を受けた想定です。 （警察）「仰向けの状態で、こちらの呼び掛