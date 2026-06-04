今シーズン初めての被害です。天童市内のサクランボ畑で佐藤錦およそ15キログラム、時価10万円相当が盗まれたと警察に届け出がありました。盗難被害に遭った男性（48）「非常に悔しい気持ち。1年間かけた商品なので今までの苦労が報われなくなるのは悔しい」被害に遭ったのは、天童市高擶北の農業の男性（48）が管理するサクランボ畑です。警察によりますと、4日朝8時ごろ、サクランボの様子を見に畑を訪れた男性がサクラン